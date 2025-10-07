Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 39

Un juez federal en Jalisco vinculó a proceso a Yaoqin o Yaoquin Su y/o Yaoqin Su Gómez, El Viejo y/o El Patrón; Miguel Ángel Abad, El Pajarero, y Marco Antonio Corral, señalados de integrar una red de tráfico internacional de especies marinas protegidas que operaba desde Guadalajara y enviaba buche de totoaba, pepino de mar, aleta de tiburón, abulón, tortugas y caballitos de mar a Estados Unidos, China y otros países de Asia, informó la FGR. Fueron detenidos en cinco cateos de la Marina, SSPC, Profepa y FGR, con apoyo de agencias estadunidenses.