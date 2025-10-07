Martes 7 de octubre de 2025, p. 39
Cancún, QR., La temporada de sargazo 2025 prácticamente llegó a su fin, y durante este periodo se han recolectado en costas mexicanas entre 84 mil y 85 mil toneladas del vegetal marino, gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, informó la gobernadora, María Elena Hermelinda Mara Lezama.
Aunque se esperaba que el presente fuera un año récord en la llegada de algas, no se alcanzaron las 522 mil 226 toneladas que el litoral nacional recibió en 2018, cuando se rompieron registros históricos, afirmó Esteban Amaro, director de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo.
Detalló que aunque oficialmente no se ha declarado el fin de la temporada, desde finales de septiembre anterior, con la llegada del otoño, los frentes fríos y la disminución de la temperatura en el mar, hubo gran disminución en la aparición de algas.
De las 100 playas que se revisan en la zona norte de la entidad, agregó Amaro, apenas unas seis franjas de arena aún tienen presencia vegetal en sitios específicos, como la parte trasera de Cozumel, una zona de Puerto Morelos, Xcalac y Mahahual, en la región sur, pero en cantidades mínimas, lo que permitió la limpieza inmediata de trabajadores y autoridades responsables como la zona federal marítimo terrestre, los gobiernos municipales y empresarios.
De acuerdo con el funcionario, se tenía prevista una muy alta llegada de sargazo, pues se veían entre 40 y 50 millones de toneladas de algas flotando en el océano, pero afortunadamente, por diferentes factores la cantidad que recaló en las playas mexicanas o capturada en alta mar fue mínima.