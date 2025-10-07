Patricia Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 39

Cancún, QR., La temporada de sargazo 2025 prácticamente llegó a su fin, y durante este periodo se han recolectado en costas mexicanas entre 84 mil y 85 mil toneladas del vegetal marino, gracias al trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, informó la gobernadora, María Elena Hermelinda Mara Lezama.

Aunque se esperaba que el presente fuera un año récord en la llegada de algas, no se alcanzaron las 522 mil 226 toneladas que el litoral nacional recibió en 2018, cuando se rompieron registros históricos, afirmó Esteban Amaro, director de la Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo.

Detalló que aunque oficialmente no se ha declarado el fin de la temporada, desde finales de septiembre anterior, con la llegada del otoño, los frentes fríos y la disminución de la temperatura en el mar, hubo gran disminución en la aparición de algas.