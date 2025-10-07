▲ Docentes jubilados de Vera-cruz volvieron a manifestarse ayer frente al palacio de gobierno, en Xalapa, a fin de exigir respuesta favorable a una petición de hace 15 años. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 34

Veracruz, Ver., Maestros jubilados de Veracruz se manifestaron ayer, afuera del palacio de gobierno, en esta capital, para exigir el pago de seguros institucionales.

La semana pasada, los profesores fueron reprimidos por un grupo de granaderos durante una protesta en la que acusaron a las autoridades estatales de no entregar los recursos correspondientes.

Recordaron que desde hace más de 15 años existe esa problemática, y a pesar de que han existido administraciones de diferentes partidos políticos, a la fecha no ha habido una respuesta favorable a su demanda.

Felisa Castillo Arellano, una de las docentes afectadas, recriminó la actitud represora del estado contra los adultos mayores, viudas o personas con alguna discapacidad.

Dijo que el gobierno estatal morenista, encabezado por Rocío Nahle, ha preferido amedrentar a quienes exigen sus derechos, en vez de dialogar y dar una respuesta a sus exigencias.

“En lugar de abrirse al diálogo se ordenó la presencia de uniformados para amedrentarnos y reprimir una protesta legítima, (…) el verdadero amor a Veracruz se demuestra con justicia y con hechos, no con granaderos”, reprochó.