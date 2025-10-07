Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 34

“Que se espere seis años”, recomendó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al senador Saúl Monreal, quien el domingo reciente expresó su interés de competir por la gubernatura de Zacatecas, pese a las limitaciones que Morena anunció para evitar que familiares de personas que estén en cargos públicos compitan en el siguiente proceso electoral por el mismo cargo.

En la mañanera de ayer se interrogó a la mandataria sobre las declaraciones que Monreal –hermano del actual mandatario zacatecano, David Monreal y del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal– hizo sobre que su aspiración a la gubernatura “sigue intacta y firme”. El senador afirmó que buscará la candidatura por Morena, no descartó que ante una negativa pueda optar por abanderar a los partidos de oposición.