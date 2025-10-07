Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 33

Chihuahua, Chih., Activistas de Chihuahua y Nuevo México rechazaron la construcción del Proyecto Júpiter, un mega-centro de datos para inteligencia artificial, de las empresas estadunidenses Borderplex Digital Assets y Stack Infrastructure, en mil 392 hectáreas de terreno desértico del condado de Doña Ana, colindante con Ciudad Juárez, por el consumo de agua y la presión hídrica sobre el acuífero Conejo Médanos, que abastece comunidades en ambos lados de la frontera

Según la información pública, la instalación daría servicio a OpenAI y está planeada como uno de los cinco sitios en Estados Unidos del plan Stargate, relacionado a servidores informáticos para entrenamiento de inteligencia artificial y destinados a ejecutar software que alimente búsquedas en Internet de empresas como Amazon y Meta, generación virtual de imágenes y video, entre otras tareas de ChatGPT.

Daisy Maldonado y Vivian Fuller, activistas de Nuevo México, convocaron a una protesta binacional y pidieron que el gobierno de México denuncie formalmente el impacto ambiental que provocará el centro de datos, por la afectación a la sustentabilidad hídrica en la región Nuevo México, El Paso y Ciudad Juárez, pues los servidores informáticos necesitarán 10 millones de galones de agua (37 mil 800 metros cúbicos) para su enfriamiento, sólo en los primeros dos años, además será necesario construir una planta de generación eléctrica a base gas, para suministrarles energía, y que también utilizará el recurso.

“No tenemos agua”

Explicaron que Doña Ana ya enfrenta problemas de agua potable, con altos niveles de arsénico; “aquí es más barato comprar tierra y no van a pagar impuestos, se les perdonaron, pero nosotros no tenemos agua, argumentan que van a usar circuito cerrado de enfriamiento, pero nada más para llenarlos se requieren 10 millones de galones de agua, y por la pérdida cada dos años, estarían gastando siete millones más”, señaló Fuller.