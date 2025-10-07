▲ Integrantes de la comunidad San Marcos, tras interponer el recurso legal, junto con sus asesores de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Foto La Jornada

Alfredo Valadez Rodríguez

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 33

Mexquitic de Carmona, SLP., Habitantes de la comunidad indígena de San Marcos, municipio de Mexquitic de Carmona, en el estado de San Luis Potosí, informaron que interpusieron un juicio de amparo indirecto contra las autoridades de esa localidad, ante el juzgado de distrito del noveno circuito, con el que buscan detener el intento de despojo de sus tierras y la contaminación del río Calabacillas, por parte de empresas de la industria inmobiliaria, al pie de la Sierra de San Miguelito.

San Marcos –reconocido como localidad originaria de la etnia chichimeca por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas–, que cuenta con la asesoría jurídica de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Cleuaslp), pidió a los juzgadores federales que el ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, corregir omisiones puntuales que han trastocado la vida de los habitantes de esa localidad.

En los últimos años, los habitantes del lugar han padecido persecución política, amenazas, privaciones de la libertad y hasta denuncias penales por presuntos daños a inmuebles construidos ilegalmente en su territorio, concretamente una barda perimetral.

Guillermo Luévano, abogado e integrante de la Cleuaslp, explicó a este diario que se ha demandado a las autoridades municipales por el “soslayo al derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

Detalló que los tres reclamos específicos al ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, son “consultar a la comunidad sobre el plan municipal de desarrollo, y cumplir así con la ley de consulta indígena del estado”.

También denuncian la “omisión de consulta y actos tendientes para la creación de la unidad de asuntos indígenas”, es decir la ley reglamentaria del artículo 9 de la constitución política local, y no “promover el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones con implicaciones ambientales de San Marcos, de conformidad con el acuerdo de Escazú”.