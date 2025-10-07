Martes 7 de octubre de 2025, p. 32
Veracruz, Ver., Supuestas policías comunitarias anunciaron en redes sociales que pretenden hacer justicia por mano propia, en respuesta a la inseguridad que prevalece en algunos municipios del sur del estado de Veracruz.
En videos, habitantes de Oteapan advirtieron que no permitirán la presencia y operación de la delincuencia organizada en su territorio; además, han circulado fotografías de personas con los rostros cubiertos que portan rifles de caza o armas cortas, y argumentan que no muestran sus caras para evitar represalias hacia ellos o sus familias.
“Aquí no toleramos extorsiones, cobro de piso, asaltos, ni cualquier acto que robe la paz de nuestro pueblo, no arriesgues tu vida, si te agarramos te linchamos”, se lee en mantas que fueron colocadas en esa demarcación.
En otros municipios del sur veracruzano, como Zaragoza, también se ha reportado la aparición de mantas en las que se advierte a delincuentes que los lugareños harán justicia por mano propia ante la comisión de actos delictivos.
Mientras, en Las Choapas se han manifestado grupos ciudadanos, principalmente ganaderos que exigen seguridad a las autoridades estatales y federales, y aseguran que la policía local ya ha sido rebasada.
Ante esta situación en Oteapan, la gobernadora morenista Rocío Nahle García aseguró en entrevista colectiva que se trata únicamente de una comunidad que se organiza, sin que esto represente alguna situación de riesgo.
Sostuvo que ella conoce personalmente esa región y descartó que exista ahí algún tipo de problema.
Ruega a delincuentes que le devuelvan a su hijo
Rogelia Jiménez Sandoval, madre de Sergio Molina Jiménez, difundió en redes sociales un video en el cual imploró a criminales que le regresen a su hijo, desaparecido el 2 de octubre. Según fuentes no oficiales, Sergio trabajaba en la báscula de piña de la región de Isla, donde compraba y vendía la fruta, además de elaborar jugo para comercializar.
Añadieron que sujetos armados lo privaron de la libertad en los alrededores de una gasolinería, y a la fecha se desconoce su paradero.
Jiménez Sandoval aseguró que Sergio no estaba inmiscuido en ningún tipo de problema o ilegalidad. “Le pido por favor a quien se lo haya llevado, que me lo devuelva por favor, yo no sé porque se lo llevaron, yo soy su madre, estoy muy angustiada, por piedad regrésenlo”, dijo llorando.