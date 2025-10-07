Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 32

Veracruz, Ver., Supuestas policías comunitarias anunciaron en redes sociales que pretenden hacer justicia por mano propia, en respuesta a la inseguridad que prevalece en algunos municipios del sur del estado de Veracruz.

En videos, habitantes de Oteapan advirtieron que no permitirán la presencia y operación de la delincuencia organizada en su territorio; además, han circulado fotografías de personas con los rostros cubiertos que portan rifles de caza o armas cortas, y argumentan que no muestran sus caras para evitar represalias hacia ellos o sus familias.

“Aquí no toleramos extorsiones, cobro de piso, asaltos, ni cualquier acto que robe la paz de nuestro pueblo, no arriesgues tu vida, si te agarramos te linchamos”, se lee en mantas que fueron colocadas en esa demarcación.

En otros municipios del sur veracruzano, como Zaragoza, también se ha reportado la aparición de mantas en las que se advierte a delincuentes que los lugareños harán justicia por mano propia ante la comisión de actos delictivos.

Mientras, en Las Choapas se han manifestado grupos ciudadanos, principalmente ganaderos que exigen seguridad a las autoridades estatales y federales, y aseguran que la policía local ya ha sido rebasada.