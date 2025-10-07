Iván Sánchez

Martes 7 de octubre de 2025

Veracruz, Ver., Jessica Luna, ex candidata a la alcaldía de Yanga por el Partido del Trabajo (PT), fue asesinada ayer cuando circulaba en un vehículo por el municipio de Atoyac. Según fuentes no oficiales, sujetos armados le cerraron el paso y le dispararon, por lo que perdió el control de la unidad, que se estrelló contra una barda. Los pistoleros huyeron y al cierre de esta edición se ignoraba el motivo del ataque.

Policías estatales tomaron conocimiento de los hechos y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantó el cuerpo. La FGE informó que abrió una carpeta de investigación por el crimen “a través de la fiscalía regional Córdoba”.

A su vez Vicente Aguilar, coordinador estatal del PT, confirmó el homicidio y sostuvo que si bien Jessica Luna no pertenecía al partido, fue su aspirante en las elecciones municipales de este año.

Añadió que buscará reunirse con el titular de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes, pues éste no es el primer atentado contra representantes del PT en la entidad.

El pasado 17 de septiembre Ignacio Pablo Sánchez, ex candidato petista a la alcaldía de Santiago Sochiapan, fue ejecutado; asimismo la presidenta municipal de Sochiapan, María Isela López, ha sufrido al menos dos atentados, a los cuales ha sobrevivido.