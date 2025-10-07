El párroco había sido reportado como desaparecido antier
Chilpancingo, Gro., El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, titular de la parroquia de San Cristóbal, en la comunidad Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, fue asesinado y su cuerpo encontrado ayer en inmediaciones de un camino de terracería en el paraje Milpillas, de dicha localidad, a un costado de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el hallazgo del cadáver del religioso de 58 años, oriundo del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, a quien se le había reportado como desaparecido el domingo.
En comunicado, la institución informó que “abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, en agravio de Bertoldo N”.
Apuntó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales, acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, a fin de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.
Ayer por la tarde, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la ficha de búsqueda de Pantaleón Estrada, en la cual expuso que la última vez que fue visto con vida el clérigo “portaba guayabera azul con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro, y huaraches”.
El asesinato de Bertoldo Pantaléon no es el primero perpetrado contra un religioso en Guerrero.
En febrero de 2018, en la carretera federal Taxco-Iguala, fueron ejecutados a balazos los curas Iván Añorve Jaimes y Germán Muñiz García, adscritos a las parroquias de La Sagrada Familia, en Acapulco, y de San Cristóbal, en Eduardo Neri, respectivamente.
En junio de 2014, en el municipio de Chilapa, fue hallado el cuerpo del sacerdote africano John Ssenyondo. De 1994 a la fecha, en México han sido ultimados más de 80 clérigos.
Llama obispo a nueva tregua
El sábado anterior, durante los festejos por el día de San Francisco de Asís, el obispo de la diócesis Chilpancingo/ Chilapa, José de Jesús González Hernández, declaró que tras romperse la tregua entre grupos delincuenciales, que provocó la violencia de los últimos días en la zona centro de Guerrero, la Iglesia católica estaría dispuesta a mediar para que la paz se restablezca. Llamó a líderes de grupos criminales retomar su acuerdo de no agresión, como una forma de recordar el legado del ex presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos, quien fue ultimado hace un año.
González Hernández recordó que la tregua en la capital guerrerense entre los grupos delictivos Los Ardillos y Los Tlacos se rompió desde el año pasado, lo que explicaría recientes hechos de violencia en Chilpancingo, entre ellos las quemas de cuatro unidades del transporte público y el asesinato de dos comerciantes de pollo.
Durante su homilía, el obispo exhortó a cabecillas de grupos criminales a retomar el pacto de no agresión y así disminuir los niveles de violencia en la entidad.
“Debemos acercarnos a quienes en su corazón guardan guerra u odio, para que sea Cristo quien habite dentro de ellos”, afirmó.
Ante las cruentas disputas entre bandas rivales y los continuos asesinatos, secuestros, robos y extorsiones a pobladores, algunos religiosos católicos han fungido como negociadores en un intento por alcanzar una tregua.
Uno de ellos es Salvador Rangel, quien hasta 2022 fue obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa y tras fungir como mediador entre criminales fue víctima de un secuestro de unas horas en abril de 2024.