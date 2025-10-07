▲ En imagen de archivo, Bertoldo Pantaleón Estrada, sacerdote de la parroquia de San Cristóbal, con sede en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Foto Comisión de Búsqueda de Personas del Estado

Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 32

Chilpancingo, Gro., El sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, titular de la parroquia de San Cristóbal, en la comunidad Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, fue asesinado y su cuerpo encontrado ayer en inmediaciones de un camino de terracería en el paraje Milpillas, de dicha localidad, a un costado de la carretera federal Iguala-Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer el hallazgo del cadáver del religioso de 58 años, oriundo del municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente, a quien se le había reportado como desaparecido el domingo.

En comunicado, la institución informó que “abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, en agravio de Bertoldo N”.

Apuntó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales, acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, a fin de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.

Ayer por la tarde, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la ficha de búsqueda de Pantaleón Estrada, en la cual expuso que la última vez que fue visto con vida el clérigo “portaba guayabera azul con franjas blancas verticales, pantalón de vestir oscuro, y huaraches”.

El asesinato de Bertoldo Pantaléon no es el primero perpetrado contra un religioso en Guerrero.

En febrero de 2018, en la carretera federal Taxco-Iguala, fueron ejecutados a balazos los curas Iván Añorve Jaimes y Germán Muñiz García, adscritos a las parroquias de La Sagrada Familia, en Acapulco, y de San Cristóbal, en Eduardo Neri, respectivamente.

En junio de 2014, en el municipio de Chilapa, fue hallado el cuerpo del sacerdote africano John Ssenyondo. De 1994 a la fecha, en México han sido ultimados más de 80 clérigos.