▲ El escritor Guillermo Arriaga (izquierda) y el director del emblemático filme mexicano, Alejandro González Iñárritu, en Bellas Artes. Foto cortesía de los organizadores

Martes 7 de octubre de 2025, p. a39

Considerada un parteaguas en el cine mexicano contemporáneo, Amores perros celebró su aniversario 25 con una función especial en el Palacio de Bellas Artes y la presencia de su director, Alejandro González Iñárritu, quien se reconcilió fraternalmente con Guillermo Arriaga y dijo que la cinta “sólo era una idea y nada estaba asegurado; fue un acto de fe, de locura, sin expectativas, cálculos razonables, diseños o algoritmos”.

El realizador, ganador de un premio Oscar, sostuvo: “La inocencia fue nuestra herramienta, que siempre será más poderosa que la experiencia. Fue un viaje dictado por las entrañas y la profunda necesidad compartida de todos los que hicimos esta película, por la que hoy estamos aquí presentes”.

La resonancia y vigencia de una obra “están ligadas a la capacidad que tiene de irse transformando permanentemente a lo largo del tiempo; el soplo de vida de ésta nació con el guion fundamental de Guillermo Arriaga, así como con el pedazo de corazón de cada actriz, cada actor, jefe de departamento y de cada uno de los integrantes del equipo”.

Amores perros, agregó, “ya no es nuestra ni de nadie: es parte de la memoria colectiva del país; cine e identidad entrelazados, que es el mejor premio que podemos recibir. Para mí es un mosaico de un país en trance, de belleza, ternura, desigualdad, violencia, deseo, inocencia, dolor, traición y la continúa búsqueda de un padre que todavía no hemos encontrado”.

Es “una película profundamente humana. Amores perros es una proyección de nosotros mismos; un país perro lleno de amor, en eterna contradicción que somos; una herida abierta, como la que lleva el perro Cofi dentro del automóvil, en la primera escena de la película, donde se huye con terror de esa violencia que aún nos persigue a todos”.

El filme “entrelaza lo histórico y temporal, lo local y lo universal, lo artístico y lo político a su manera y lo individual con lo colectivo”.

Luego de recordar a quienes no pudieron asistir a la celebración, así como a aquellos que ya no están en el plano terrenal y que formaron parte del equipo de producción, dijo: “Su corazón y trabajo han quedado para siempre impregnados en esta película”.