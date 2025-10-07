Afp

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 9

Tokio. OpenAI prometió reforzar el control sobre los derechos de autor tras las críticas a su aplicación de creación de videos con inteligencia artificial (IA), Sora 2.

“Otorgaremos a los titulares de los derechos un control más preciso sobre la generación de personajes”, escribió el director de OpenAI, Sam Altman, en un blog publicado el viernes.

Desde su lanzamiento el 1º de octubre, los usuarios de la aplicación han creado clips que copian con inteligencia artificial personajes inspirados en dibujos animados como South Park o videojuegos como Pokemon.

La compañía estadunidense, propietaria del popular robot conversacional ChatGPT, tiene varias demandas por derechos de autor, incluyendo una del diario The New York Times.

Sora 2 es una aplicación similar a TikTok que permite a los usuarios insertar su propia imagen en escenas creadas por IA. A menos de una semana del lanzamiento, Altman ya anunció que OpenAI endurecería su política de derechos de autor.