▲ Sigur Rós celebrará el 20 aniversario de su álbum Takk y la promoción de su nuevo trabajo Átta. Foto tomadas de Facebook

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 8

En las tradiciones de Islandia, la magia es algo común y Sigur Rós, banda islandesa de post-rock y sonoridades etéreas cree en ello, pero también en la “magia de la música”, como comentaron a La Jornada en un junket ayer para promover sus conciertos sinfónicos en el Auditorio Nacional, donde actuarán con 41 ejecutantes. Además, celebran el lanzamiento de una edición especial del 20 aniversario de su aclamado álbum Takk y la promoción de su último trabajo, Átta.

La descripción de este grupo en la enciclopedia del mundo virtual dicta que es una banda con elementos de shoegaze y minimalismo. Especialistas lo califican de una experiencia de música en vivo de ensueño y espiritualmente rejuvenecedora, mezcla única e hipnótica de sonidos que cada persona merece vivir al menos una vez en su vida.

En su verdad, sólo son tres nigromantes del sonido que han florecido en un ambiente que puede ser “frío, depresivo y gris”, pero sí, en verdad muy inspirador. Pocas bandas atraviesan el ruido y las distracciones del mundo para traer una verdad o un sentimiento elemental y puro.

Dos años después del lanzamiento de Átta, su disco más íntimo y emocionalmente directo hasta la fecha, y en medio de una gira mundial orquestal, miran atrás dos décadas hasta su debut con una gran discográfica y su ruptura comercial para una banda que nunca buscó el mainstream.

Durante la cristianización en la Edad Media se perdieron muchos libros de magia en esa isla nórdica a medida que se iban reprimiendo las antiguas tradiciones paganas, pero la costumbre de registrar fórmulas mágicas en libros en ese país se perpetuó en secreto durante siglos.

Dicen que en su cultura es común el uso de la magia, se le comenta por Zoom a Orri Páll Dýrason y Jón Þór Birgisson.

–¿Qué tanto ha influido esto en su música? –se les pregunta.

–Creo que demasiado. La música en general es magia, es una magia invisible… es algo hermoso. Aunque, no lo sé, pienso que tiene que ver con el folclor, es como se ha visto a través de la historia. Hemos podido tomar parte de esas tradiciones, pero puedes recurrir a magia islandesa y llevarla, por ejemplo, a México, y encontrarás muchas similitudes. También están esas historias divertidas del monstruo que vive en el bosque, pero es floclor. No hay monstruo, sólo te puedes perder si vas ahí, pero son custumbres. Tratamos de encontrar en esa imaginación algo para crear música.

Ninguna escena ni subgénero ha logrado retener a Sigur Rós, grupo que puede vender más de 10 millones de álbumes en todo el mundo sin un solo éxito ni un Grammy, mientras canta mayoritariamente en islandés. Vanilla Sky, The Life Aquatic with Steve Zissou, Mysterious Skin, Aquaman y Game of Thrones son algunas cintas a las que han diseñado sus bandas sonoras.

Ahora la banda viene a México para ofrecer dos conciertos el 25 y 26 de noviembre en el Auditorio Nacional, parte de su gira The Final Tour, acompañado de los temas de su último lanzamiento discográfico Átta y de una orquesta de 41 músicos. También celebran la salida de una edición especial del 20 aniversario de Takk, disco que marcó un antes y un después en su proyección internacional en donde reviven temas icónicos como Glósóli, Hoppípolla o Sæglópur, y traen rarezas muy esperadas por los seguidores.

El 16 de junio de 2023, regresó al escenario en el Festival Meltdown del Southbank Centre de Londres y desde entonces no han parado su gira. Ese día, la banda subió al escenario rodeada de los 41 miembros de la Orquesta Contemporánea de Londres y lanzó por sorpresa su primer álbum en una década: Átta, que se traduce como ocho, siendo el octavo lanzamiento de estudio de Sigur Rós.

México, una de las sedes más emocionantes

En conferencia de prensa hablaron de la gira para la que “fue difícil elegir los sonidos para los arreglos orquestales” y tuvo que haber una adaptación porque, “imaginen a 51 músicos en el escenario”.