Martes 7 de octubre de 2025, p. 27

Donald Trump expresó su disposición a dialogar sobre los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), siempre y cuando se reabra el gobierno.

“En estos momentos estamos en una negociación con los demócratas que podría llevar a cosas muy buenas, y estoy hablando con respecto a la atención médica”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Los comentarios del mandatario fueron uno de los pocos signos de esperanza mientras el cierre del gobierno se extendía a su sexto día.

Sin embargo, más tarde en su perfil de Truth Social enfatizó:

“Con gusto trabajaré con los demócratas en sus políticas de salud fallidas, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. ¡De hecho, deben abrir nuestro gobierno esta misma noche!”

Sin embargo, las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar del impacto generado en los servicios federales.

Los dos líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, negaron que haya negociaciones con Trump.