Martes 7 de octubre de 2025, p. 27
Donald Trump expresó su disposición a dialogar sobre los subsidios para la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), siempre y cuando se reabra el gobierno.
“En estos momentos estamos en una negociación con los demócratas que podría llevar a cosas muy buenas, y estoy hablando con respecto a la atención médica”, declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.
Los comentarios del mandatario fueron uno de los pocos signos de esperanza mientras el cierre del gobierno se extendía a su sexto día.
Sin embargo, más tarde en su perfil de Truth Social enfatizó:
“Con gusto trabajaré con los demócratas en sus políticas de salud fallidas, o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro gobierno reabra. ¡De hecho, deben abrir nuestro gobierno esta misma noche!”
Sin embargo, las negociaciones entre las dos partes han sido prácticamente inexistentes desde el inicio del cierre, a pesar del impacto generado en los servicios federales.
Los dos líderes demócratas en el Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, negaron que haya negociaciones con Trump.
Jeffries declaró que la Casa Blanca “ha guardado silencio” desde la reunión en el Despacho Oval de la semana pasada. “La afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está dispuesto a trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa”, aseguró Schumer.
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, declaró a periodistas que “puede haber un camino a seguir” en los subsidios de Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.
Los comentarios de Trump se produjeron poco antes de que el Senado realizara otro par de votaciones infructuosas sobre la financiación del gobierno federal. Ninguna de las propuestas, republicana o demócrata, se acercaron a obtener los 60 votos necesarios.
El gobierno estadunidense ha estado paralizado siete días después de que demócratas y republicanos no lograran un acuerdo sobre un proyecto de ley de financiación provisional antes de la fecha límite del año fiscal.