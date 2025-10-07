Afp y Ap

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a su par estadunidense, Donald Trump, “la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades” del país sudamericano. La solicitud ocurrió durante una llamada telefónica en “tono amistoso” que duró 30 minutos, en la que acordaron encontrarse pronto. Ésta es la primera vez que los dos líderes conversan tras el regreso al poder del republicano y luego de la crisis diplomática y comercial por la imposición de arancel de 40 por ciento a los artículos brasileños en julio, además de 10 por ciento fijado previamente.