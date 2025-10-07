Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 26

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), detalló en Japón la celebración en México de la edición para América Latina y el Caribe del Science and Technology in Society (STS) Forum, uno de los encuentros de ciencia, tecnología e innovación más relevantes del mundo, donde aprovechó para resaltar las “nuevas oportunidades” de nuestro país en la materia.

Durante su gira de trabajo por Kioto, Japón, informó la SE, el funcionario destacó que bajo el lema “Nuevas ideas para una nueva era”, el foro que se celebrará en Cuernavaca, Morelos, será un punto de encuentro entre empresas con alto desarrollo tecnológico, organismos internacionales, académicos e innovadores de todo el mundo.

Asimismo, destacó que tendrá como objetivo articular una agenda común en torno a la ciencia, tecnología y la innovación para el desarrollo sostenible de la región.