Martes 7 de octubre de 2025, p. 26
Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), detalló en Japón la celebración en México de la edición para América Latina y el Caribe del Science and Technology in Society (STS) Forum, uno de los encuentros de ciencia, tecnología e innovación más relevantes del mundo, donde aprovechó para resaltar las “nuevas oportunidades” de nuestro país en la materia.
Durante su gira de trabajo por Kioto, Japón, informó la SE, el funcionario destacó que bajo el lema “Nuevas ideas para una nueva era”, el foro que se celebrará en Cuernavaca, Morelos, será un punto de encuentro entre empresas con alto desarrollo tecnológico, organismos internacionales, académicos e innovadores de todo el mundo.
Asimismo, destacó que tendrá como objetivo articular una agenda común en torno a la ciencia, tecnología y la innovación para el desarrollo sostenible de la región.
Previamente, en un mensaje en redes sociales, en el marco del primer aniversario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que existe una imagen positiva del país.
“Estoy en Kioto. Aquí ven a México con mucho interés. Estamos en el STR Forum; hay más de mil 500 participantes de todo el mundo y observan al país con entusiasmo. No sólo por lo que ha logrado, sino por las nuevas oportunidades que vienen en este año y los próximos. Lo que tenemos por delante es muy alentador”.
Como parte de su agenda, Ebrard Casaubón sostuvo una reunión de trabajo con Hiroshi Komiyama y Yu Zerizawa, presidente y secretaria general del STS Forum, respectivamente, con quienes acordó darle el máximo impulso entre científicos, innovadores y empresarios en el encuentro que tendrá lugar en Cuernavaca.