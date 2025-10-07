Reuters, Afp, Clara Zepeda y Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 26

Los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos enfrentarán un arancel de 25 por ciento a partir del primero de noviembre, anunció el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social. México es el mayor exportador de este tipo de vehículos a ese país.

De acuerdo con la Casa Blanca, la medida fue tomada por cuestiones de “seguridad nacional” y tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadunidenses de camiones como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks. Trump argumentó en el pasado que los gravámenes buscan proteger a los fabricantes ante la “competencia externa desleal”.

El sector privado de ese país instó previamente al Departamento de Comercio a no imponer nuevos aranceles a los camiones, al señalar que los cinco principales orígenes de las importaciones son México, Canadá, Japón, Alemania y Finlandia, “todos aliados o socios cercanos de Estados Unidos que no representan amenaza para la seguridad nacional”.

Durante los primeros ocho meses de 2025, México exportó 82 mil 620 vehículos pesados, lo que representó una caída de 25.8 por ciento con respecto a enero-agosto de 2024. Estados Unidos fue el principal destino de las ventas al exterior de estos automotores, con 94.8 por ciento del total, revelaron los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.