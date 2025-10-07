Braulio Carbajal

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas afiliadas a la facción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa.

Esta red, según explicó la OFAC, suministra precursores químicos ilícitos de fentanilo al cártel de Sinaloa, organización que el gobierno estadunidense clasificó como terrorista y la hace responsable de una parte significativa del tráfico de drogas letales hacia la potencia del norte.

“Más de 500 mil estadunidenses han muerto por intoxicación con fentanilo”, declaró el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

“El presidente Donald Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional. Bajo el liderazgo del secretario Scott Bessent, el Departamento del Tesoro se compromete a desmantelar las complejas redes financieras que sustentan a estas organizaciones terroristas”, advirtió.

Hurley explicó que dentro del cártel de Sinaloa, la facción conocida como Los Chapitos está dirigida por los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Con dos de los cuatro miembros de Los Chapitos ahora bajo custodia federal estadunidense, los hermanos fugitivos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar lideran la facción y ejercen control sobre vastas franjas de territorios controlados por el cártel de Sinaloa en todo México.

“Fuertemente involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y metanfetamina, Los Chapitos han adquirido constantemente precursores químicos, supervisado laboratorios ilegales y gestionado la distribución de drogas”, señala el informe de OFAC.