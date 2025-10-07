▲ Jamieson Greer afirma que no habrá negociación si nuestro país no cumple con su parte en varios ramos. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 25

Nueva York y Washington., El gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a iniciar negociaciones para extender o renovar el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) hasta que la parte mexicana cumpla con los requisitos que Washington dice están en el acuerdo actual en los rubros de energía, telecomunicaciones, agricultura y otros, declaró Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, ante un foro en el New York Economic Club el pasado viernes.

“Hay rubros donde deberían estar cumpliendo con el T-MEC donde no lo están haciendo. Podría ser energía, servicios de telecomunicación, agricultura, todo tipo de cosas”, agregó, sin ofrecer muchos más detalles específicos.

El representante de Comercio estadunidense explicó que a lo largo de las últimas semanas su equipo ha estado en negociaciones con funcionarios mexicanos “sobre cómo podrían cumplir mejor con el T-MEC en anticipación de nuestra evaluación”.

Después, agregó que “no tiene mucho sentido hablar de extender el tratado o actualizarlo cuando México ni siquiera está cumpliendo con partes importantes.

“Nuestra esperanza y expectativa es que dentro del próximo mes tendremos un mejor sentido de dónde está México sobre muchos de estos temas, y podríamos estar en una mejor posición para tener una evaluación formal”, explicó Greer a su público de líderes empresariales.

En su presentación, también puso en duda el propio tratado trilateral. “La relación Estados Unidos-Canadá es tan diferente a la de Estados Unidos-México de tantas maneras (…). Si uno ve al TLCAN y después al T-MEC, es casi como ¿por qué empaquetamos todo junto?”, preguntó.