Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 24

Ante el pesimismo que manifestaron sobre el entorno económico presente y futuro del país, la confianza del consumidor en México recayó en septiembre pasado, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46.5 puntos en septiembre, lo que implicó un descenso de 0.2 puntos mensuales, tras dos subidas al hilo, con cifras desestacionalizadas.

En su comparación anual, el indicador disminuyó 0.5 puntos, acumulando nueve meses consecutivos de variaciones anuales negativas.

Se registraron retrocesos en tres de los cinco principales componentes, ante un menor optimismo en la situación económica presente y futura del país. De manera paralela, se observó una caída en las expectativas de posibilidades de compra de bienes duraderos.

La mayor caída se ubicó en la categoría que evalúa el futuro económico del país y las posibilidades actuales de compra de los hogares, principalmente de algunos bienes duraderos como lavadoras, electrodomésticos, muebles y otros, con un crecimiento de uno y 1.1 puntos mensual, hasta ubicarse en 48.1 y 32.4, lo que representó una caída de 0.5 y 0.8 unidades mensual en el noveno mes del año.