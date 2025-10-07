Economía
Martes 7 de octubre de 2025
Citi deberá decidir: Sheinbaum
Citi deberá decidir: Sheinbaum
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de octubre de 2025, p. 24

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que ante el nuevo ofrecimiento por parte de Grupo México, que encabeza el empresario Germán Larrea, para adquirir en su totalidad Banamex, corresponderá al grupo financiero Citi reportar sobre el futuro de esta institución.

En días pasados, se había efectuado un anuncio por parte de Citi informando que el empresario mexicano Fernando Chico Pardo había formalizado una oferta para adquirir 25 por ciento de las acciones de Banamex.

Ante el nuevo escenario, Citi tendrá que evaluarlo, comentó la mandataria durante su conferencia.

