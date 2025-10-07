▲ El empresario reveló el viernes pasado su intención de adquirir 100 por ciento del banco. Foto Cuartoscuro.com

Clara Zepeda y Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 24

La posible compra de Banamex anunciada por Grupo México no tuvo un eco positivo en los mercados, y ayer, en una sola jornada, hizo perder más de 193 mil millones de pesos en valor de capitalización al corporativo de Germán Larrea.

Los inversionistas castigaron a Grupo México, luego de anunciar el viernes pasado, después del cierre del mercado doméstico, una oferta por 100 por ciento de las acciones de ese banco.

Los títulos de la empresa del mexicano Germán Larrea, quien ofreció comprar el control total de Banamex, filial de Citi, a un precio ligeramente superior al que Fernando Chico Pardo había propuesto por una participación minoritaria, se desplomaron 15.43 por ciento, para cerrar en 135.99 pesos.

El castigo a Grupo México fue el más severo desde el 15 de octubre de 2008, en medio de la crisis de derivados fuera de Bolsa en el país. Con la información hasta ahora difundida por los involucrados, se prevé que Larrea no tiene posibilidades de imponer su oferta, ya que Banamex mencionó que sigue con la propuesta de Chico Pardo.

El desplome de las acciones de Grupo México –conglomerado mexicano con tres divisiones: Minería, Transportes e Infraestructura– arrastró al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que perdió 2.55 por ciento.

La caída, equivalente a mil 580.24 puntos, hizo cerrar el IPC en 60 mil 404.19 unidades, su nivel más bajo desde principios de septiembre.

La oferta vinculante que hizo Grupo México a Citi para comprar 100 por ciento del Grupo Financiero Banamex causó que los dueños de las 7 mil 785 acciones de Grupo México que se encuentran en circulación en ese mercado mexicano vieran una pérdida de valor de 193 mil 224 millones de pesos.

El viernes pasado, a nueve días de que el empresario Chico Pardo presentara su oferta para adquirir 25 por ciento de Banamex por cerca de 42 mil millones de pesos, Grupo México hizo su oferta que incluyó la opción de que el empresario y su familia se mantengan como dueños de una parte del banco.