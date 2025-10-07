De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. a12

Debido a la presión internacional pro Palestina y luego de ser excluidos de un puñado de competencias las últimas semanas, el equipo de ciclismo Israel-Premier Tech decidió cambiar de nombre.

Menos de un mes después de que la Vuelta a España fuera repetidamente interrumpida por protestas en su contra, la organización determinó que Sylvan Adams, su copropietario, perderá protagonismo para mantenerse en un segundo plano.

“Si bien un nuevo capítulo nos espera, uno que se revelará pronto, el equipo se mantendrá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talento ciclista de todo el mundo", expresó el equipo en un comunicado.

Diversos patrocinadores habían mostrado su incomodidad ante la situación generada en los últimos tiempos y habían abierto la puerta a romper los contratos de manera unilateral por el daño que se estaba provocando a su imagen.

Hace unos días, los organizadores de la carrera Giro dell’Emilia excluyeron a Israel-Premier Tech debido a posibles interrupciones si el equipo participaba.