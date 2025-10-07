Martes 7 de octubre de 2025, p. a12
Debido a la presión internacional pro Palestina y luego de ser excluidos de un puñado de competencias las últimas semanas, el equipo de ciclismo Israel-Premier Tech decidió cambiar de nombre.
Menos de un mes después de que la Vuelta a España fuera repetidamente interrumpida por protestas en su contra, la organización determinó que Sylvan Adams, su copropietario, perderá protagonismo para mantenerse en un segundo plano.
“Si bien un nuevo capítulo nos espera, uno que se revelará pronto, el equipo se mantendrá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talento ciclista de todo el mundo", expresó el equipo en un comunicado.
Diversos patrocinadores habían mostrado su incomodidad ante la situación generada en los últimos tiempos y habían abierto la puerta a romper los contratos de manera unilateral por el daño que se estaba provocando a su imagen.
Hace unos días, los organizadores de la carrera Giro dell’Emilia excluyeron a Israel-Premier Tech debido a posibles interrupciones si el equipo participaba.
En el documento, publicado en la página web del equipo, se afirma que la decisión se ha tomado “para garantizar el futuro del proyecto” y asegurar el apoyo continuo de socios y patrocinadores en medio de la creciente presión política y comercial.
En 2026, el equipo –que retornará al WorldTour al ascender después de varios años en la segunda división del ciclismo mundial– adoptará un nuevo nombre e imagen de marca que se anunciarán próximamente. Seguirá al frente, como responsable máximo, Adams, quien siempre ha apoyado la política de Netanyahu en Gaza, aunque lo hará, según un comunicado del equipo, con un perfil menos público. Se retirará de las operaciones diarias y dejará de representar al equipo públicamente.
La decisión del equipo representa una victoria para las movilizaciones pro palestinas y en contra del genocidio en Gaza.
