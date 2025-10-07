Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. a12

Guadalajara, Jal., Por su propia seguridad, el ex futbolista de Chivas y ex seleccionado nacional Omar Bravo fue internado en un área especial del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, debido a la naturaleza del delito por el cual se le acusa (abuso sexual infantil), informó el secretario de Seguridad en Jalisco, Juan Pablo Hernández.

El funcionario detalló que el centro penitenciario tiene distintas áreas para el confinamiento especial de internos con riesgo de sufrir algún percance en su convivir con el resto de la población, debido tanto al tipo de delito o por ser personajes públicos, lo que en este caso se conjuga.

Hernández aclaró que no es un confinamiento, sino que a la persona se le ubica en áreas que “tienen un poco de mayor vigilancia por parte de la policía penitenciaria”.

A pregunta expresa sobre las visitas que ha recibido el ex futbolista, el jefe policial dijo que en dos días sólo ha visto a su abogado.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie –quien fue gerente de Chivas entre 2005 y 2007–, señaló que el nombramiento que tenía Bravo como embajador para el Mundial 2026 ahora está en duda.