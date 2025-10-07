Martes 7 de octubre de 2025, p. a12
Guadalajara, Jal., Por su propia seguridad, el ex futbolista de Chivas y ex seleccionado nacional Omar Bravo fue internado en un área especial del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, debido a la naturaleza del delito por el cual se le acusa (abuso sexual infantil), informó el secretario de Seguridad en Jalisco, Juan Pablo Hernández.
El funcionario detalló que el centro penitenciario tiene distintas áreas para el confinamiento especial de internos con riesgo de sufrir algún percance en su convivir con el resto de la población, debido tanto al tipo de delito o por ser personajes públicos, lo que en este caso se conjuga.
Hernández aclaró que no es un confinamiento, sino que a la persona se le ubica en áreas que “tienen un poco de mayor vigilancia por parte de la policía penitenciaria”.
A pregunta expresa sobre las visitas que ha recibido el ex futbolista, el jefe policial dijo que en dos días sólo ha visto a su abogado.
Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie –quien fue gerente de Chivas entre 2005 y 2007–, señaló que el nombramiento que tenía Bravo como embajador para el Mundial 2026 ahora está en duda.
“Falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determinará la fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal que determine, si sale culpable, pues se quitará de la lista”, expresó Frangie.
Reconoció que el ex futbolista es su amigo y lamentó lo sucedido, pero insistió en que será la fiscalía la que “tome las medidas”, luego de que él mismo, cuando era alcalde, lo propuso como embajador del Mundial por sus méritos futbolísticos y en el Mundial de 2006.
“Era un jugador muy disciplinado, muy tranquilo. No tenía ningún vicio ni nada. Es una gran sorpresa y una tragedia”, comentó.
El gobernador, Pablo Lemus, “primero como aficionado de Chivas”, se subió al tema y, tras lamentar lo ocurrido, advirtió: “el que la hace, la paga, independientemente de quien sea.
“En Jalisco no se protege a nadie. Si alguien comete un delito, y más si es en contra de nuestras niñas y niños, lo tiene que pagar. Aquí no hay privilegios para figuras públicas, deportistas o políticos”, manifestó de manera complementaria, en su calidad de militante de Movimiento Ciudadano.