El Tri sub-20 va hoy por su pase a cuartos de final
Con apenas dos torneos en primera división, su valor equivale a la mitad de los 21 jugadores de la Roja
Martes 7 de octubre de 2025, p. a12
La imagen de Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que juega con México su primera Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, aparece de forma frecuente en los principales sitios deportivos de Chile. Lo describen como un jugador distinto, “la figura que nos cuesta encontrar en la Roja”, afirma la emisora de radio local ADN de Santiago. El seleccionado del Club Tijuana marcó tres goles y una asistencia en la primera fase, incluido un doblete ante España. A unas horas de que las dos selecciones definan su boleto a los cuartos de final, los chilenos advierten que la condición de anfitrión no garantiza hoy ningún resultado en el estadio Elías Figueroa.
“Mientras el plantel de México vale 40.9 millones de dólares, el de Chile está tasado en 10.3 millones. Para volver a competir, tenemos que armar de nuevo a los jugadores desde la cabeza”, publicó ayer el portal de noticias RedGol en referencia a los datos difundidos por el sitio especializado Transfermarkt. Mora, con apenas dos torneos en primera división, tiene un valor de 5.2 millones de dólares en el mercado, la mitad del monto equivalente a los 21 elementos de la Roja. Sus compañeros coinciden en que hace cosas de mayores siendo un adolescente, que desafía la presión como si fuera un juego. “Puedes esperar de él cualquier cosa”, sostiene el volante del Guadalajara, Hugo Camberos.
Desde la edición de Corea del Sur 2017, ningún representativo mexicano volvió a avanzar hasta dicha instancia ni se mantuvo entre los 16 mejores. En Malasia 1997 y Turquía 2013, las derrotas ante Francia (1-0) y España (2-1) los dejaron fuera en octavos de final. “La primera vez que coincidimos en una concentración, yo decía: ‘¿cómo puede hacer eso?’”, menciona Camberos sobre Mora. “Verlo crecer y que vengan jugadores así en México es muy importante para nosotros, hace que el equipo sea competitivo”.
Chile, anfitrión y hoy local en Valparaíso, enfrenta a una selección invicta. Los empates con Brasil (2-2) y España (2-2), además del triunfo (1-0) sobre la sorpresiva Marruecos, ubicaron al Tricolor en el segundo lugar del grupo C con cinco puntos, dos más de los que hizo la Roja en el primer sector, en el que perdió ante Egipto (2-1) y Japón (2-0) y avanzó por medio del criterio disciplinario al acumular menor cantidad de tarjetas amarillas que los africanos. Los chilenos promedian un gol por partido, lo que representa un problema para los analistas más críticos de ese país.
“No vamos a cambiar”, afirma el delantero del Toluca, Oswaldo Virgen. “Desde que llegamos al torneo, mantuvimos la misma mentalidad: no nos importó si estábamos en el llamado ‘grupo de la muerte’ o si los rivales eran más fuertes. Teníamos con qué enfrentarlos. Chile juega con la motivación de que el Mundial está en su casa, sus jugadores van a salir con todo, pero nosotros ya demostramos que podemos dar el siguiente paso. Es el resultado del trabajo que hemos hecho, queremos lograr cosas importantes”.
La única baja confirmada por el cuerpo técnico nacional es la del delantero de Cruz Azul, Mateo Levy, quien sufrió una conmoción cerebral en el encuentro contra Marruecos después de recibir un golpe en la cabeza. El seleccionador Eduardo Arce sabe del riesgo que conlleva esta eliminatoria. Por eso, además de no acelerar procesos de recuperación, insiste a sus dirigidos que “las fases finales son de paciencia”, especialmente cuando se trata del equipo anfitrión. “Van a tener ese plus de salir a buscarnos, no hay que caer en desesperación”. Ucrania y España definirán el otro boleto a cuartos de final horas antes.
Selección de Aguirre inicia su concentración
Con un grupo de 25 jugadores, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre comenzó ayer su concentración en el Centro de Alto Rendimiento para los partidos amistosos ante Colombia y Ecuador, el 11 (en Dallas) y 14 (en Guadalajara), correspondientes la fecha FIFA. Los futbolistas trabajarán durante esta semana en el sur de la Ciudad de México antes de realizar el viaje a Estados Unidos.