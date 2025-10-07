Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. a12

La imagen de Gilberto Mora, mediocampista de 16 años que juega con México su primera Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, aparece de forma frecuente en los principales sitios deportivos de Chile. Lo describen como un jugador distinto, “la figura que nos cuesta encontrar en la Roja”, afirma la emisora de radio local ADN de Santiago. El seleccionado del Club Tijuana marcó tres goles y una asistencia en la primera fase, incluido un doblete ante España. A unas horas de que las dos selecciones definan su boleto a los cuartos de final, los chilenos advierten que la condición de anfitrión no garantiza hoy ningún resultado en el estadio Elías Figueroa.

“Mientras el plantel de México vale 40.9 millones de dólares, el de Chile está tasado en 10.3 millones. Para volver a competir, tenemos que armar de nuevo a los jugadores desde la cabeza”, publicó ayer el portal de noticias RedGol en referencia a los datos difundidos por el sitio especializado Transfermarkt. Mora, con apenas dos torneos en primera división, tiene un valor de 5.2 millones de dólares en el mercado, la mitad del monto equivalente a los 21 elementos de la Roja. Sus compañeros coinciden en que hace cosas de mayores siendo un adolescente, que desafía la presión como si fuera un juego. “Puedes esperar de él cualquier cosa”, sostiene el volante del Guadalajara, Hugo Camberos.

Desde la edición de Corea del Sur 2017, ningún representativo mexicano volvió a avanzar hasta dicha instancia ni se mantuvo entre los 16 mejores. En Malasia 1997 y Turquía 2013, las derrotas ante Francia (1-0) y España (2-1) los dejaron fuera en octavos de final. “La primera vez que coincidimos en una concentración, yo decía: ‘¿cómo puede hacer eso?’”, menciona Camberos sobre Mora. “Verlo crecer y que vengan jugadores así en México es muy importante para nosotros, hace que el equipo sea competitivo”.

Chile, anfitrión y hoy local en Valparaíso, enfrenta a una selección invicta. Los empates con Brasil (2-2) y España (2-2), además del triunfo (1-0) sobre la sorpresiva Marruecos, ubicaron al Tricolor en el segundo lugar del grupo C con cinco puntos, dos más de los que hizo la Roja en el primer sector, en el que perdió ante Egipto (2-1) y Japón (2-0) y avanzó por medio del criterio disciplinario al acumular menor cantidad de tarjetas amarillas que los africanos. Los chilenos promedian un gol por partido, lo que representa un problema para los analistas más críticos de ese país.