▲ Los Escarlatas viven un gran momento tras conseguir el bicampeonato y registrar récords de asistencia a su estadio. Foto @ diablosrojosmx

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. a11

Mantener la euforia por el beisbol en la Ciudad de México la próxima temporada será un reto para el nuevo director ejecutivo de los Diablos Rojos del México, Jorge del Valle, quien asumió el cargo en sustitución de Othón Díaz. Una misión compleja, sobre todo porque será el año del Mundial de Futbol en nuestro país.

En un momento en el que los Escarlatas se encuentran en estado de gloria, con un bicampeonato y récords de asistencia en su estadio (promedian 14 mil 443 personas por partido), analizan cómo hacer convivir la pasión que han contagiado por el beisbol junto con el estruendo que provoca uno de los más grandes acontecimientos deportivos en el mundo.

Este cambio de estafeta también implica no sólo impedir que la Copa del Mundo de la FIFA reste atención la próxima campaña, sino también continuar con el constante crecimiento en asistencia al estadio Harp Helú, en alcance mediático y esa estupenda inercia deportiva que los hizo bicampeones tras una década de espera por otro título de liga.

Cambio de horarios

“Vamos a pensar en cómo hacer convivir el beisbol con un evento tan importante como el Mundial de Futbol que atrae tanto turismo; hacer que el estadio Harp Helú sea también un punto de atracción para toda visita a la Ciudad de México”, comentó Del Valle.

“Vamos a tener que modificar algunos de nuestros horarios de juego para no darnos un balazo en el pie. No me gustaría que a la hora que juegue México nosotros tengamos partido, tenemos que encontrar la manera para que nuestros partidos sean tal vez más tarde esos días y así no estorbar en lo que al final todos queremos: estar con la selección mexicana y que le vaya muy bien en el Mundial”, agregó el nuevo presidente ejecutivo.