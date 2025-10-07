Deportes
Dodgers vence 4-3 a Filis y lo pone al borde de la eliminación

La afición de Filadelfia estalló en la novena entrada, cuando su equipo estuvo a punto de empatar

Foto
▲ El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Teoscar Hernández se desliza hacia el plato superando al receptor de Filadelfia, J.T. Realmuto, y anota una de las cuatro carreras en la séptima entrada del segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional.Foto Ap
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de octubre de 2025, p. a11

Filadelfia. Blake Snell ponchó a nueve bateadores en seis entradas con un solo hit y una sola carrera para que los Dodgers vencieran 4-3 a los Filis en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional. Con esto, la novena angelina se coloca 2-0 y tiene a los Filis contra las cuerdas.

Shohei Ohtani conectó un sencillo productor para su primer hit de la serie, en una séptima entrada de cuatro carreras en la que Dodgers tomó la ventaja.

En la novena entrada estuvieron cerca del empate, Nick Castellanos bateó un doble de dos carreras que puso la pizarra 4-3 y toda la afición estalló porque veían la remontada a mano.

El relevista de Dodgers, Alex Vesia, entró para enfrentar a Bryson Stott, quien intentó avanzar a Castellanos con un toque. Pero el tercera base Max Muncy giró y lanzó al campocorto Mookie Betts que corrió para cubrir la base a tiempo para atrapar a Castellanos. Esa jugada fue la que impidió el empate en la novena.

El bateador emergente Harrison Bader conectó sencillo y Max Kepler rodó para una elección del fildeador que dejó a los corredores en las esquinas con dos outs.

Sasaki entró y retiró al campeón de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, con un roletazo a segunda para su segundo salvamento de la serie. Freddie Freeman realizó una jugada salvadora en primera base, arrodillándose para interceptar el mal tiro de Tommy Edman con el revés, manteniendo la punta del pie derecho sobre la almohadilla, antes de rodar de espaldas con la pelota.

Los Dodgers, campeones del clásico de otoño pasado, tomaron una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco y podrían avanzar a su Serie de Campeonato de la Liga Nacional número 17 con una victoria en el tercer juego mañana por la noche en su casa en Los Ángeles.

El abridor de Dodgers Blake Snell, dos veces ganador del Premio Cy Young, estuvo sensacional ante otro equipo sin pegada de los Filis en los playoffs.

Por Filadelfia, Trea Turner, campeón de jonrones de la Liga Nacional, Kyle Schwarber, y el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, tuvieron una tarde sin pegada en la que apenas conectaron un imparable.

Yamamoto, mañana en el montículo en Los Ángeles

Los Dodgers pondrán al lanzador derecho Yoshinobu Yamamoto al montículo en el tercer juego. Yamamoto ponchó a nueve, su mayor cantidad en la postemporada, cuando lanzó hasta la séptima entrada en el partido decisivo de la Serie de Comodines contra los Rojos de Cincinnati. Aaron Nola abrirá por los Filis.

