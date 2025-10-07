▲ Se recomienda a los fanáticos que quieran vivir la experiencia mundialista comprobar cuidadosamente las URL de los sitios que ofrecen información o servicios para el evento. Foto @miseleccionmx

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. a10

A menos de un año de que empiece el Mundial de Futbol en México, Estados Unidos y Canadá, la venta de boletos por parte de la FIFA ha comenzado. Miles de aficionados buscarán hacerse de una entrada para desbordar la pasión durante 90 minutos o más, mismos que serán blanco de los ciberdelincuentes, de acuerdo con Norton, firma especializada en temas de ciberseguridad.

Con la fiebre mundialista y el inicio de la venta de las entradas, en redes sociales abundarán perfiles falsos cuyo único objetivo será vaciar las cuentas de los futboleros, así como correos y anuncios en Internet que llevarán a sitios falsos en los que los cibercriminales aprovecharán para robar información valiosa, anticipó Norton.

Los más de 100 encuentros que dejará el Mundial de 2026, que se convertirá en el mayor espectáculo futbolístico de la historia y de los más vistos en todo el planeta, podrían convertirse en un calvario para todos los pamboleros que se descuiden por un momento y, en un abrir y cerrar de ojos, queden sin recursos o les roben su identidad. Lo anterior no pasa desapercibido por las autoridades, pues la Secretaría de Turismo (Sectur), en coordinación con todos los estados del país, han puesto en marcha la campaña Verifica y viaja, con la que buscan prevenir los fraudes de cara y durante la fiesta futbolista que, por primera ocasión, juntará a 48 países.

De acuerdo con Norton, los grandes eventos como el Mundial, el Super Tazón o los conciertos añorados por los melómanos son un blanco fijo de los cibercriminales, quienes aprovechan la euforia de los fanáticos para hacerlos caer en estafas que, por la emoción, no son detectables a primera instancia.

“Todos los grandes eventos atraen a los ciberdelincuentes, que aprovechan la distracción y el entusiasmo de los aficionados que se vuelven más vulnerables. Durante los partidos de futbol del Mundial, las amenazas pueden ir desde sitios web falsos de venta de entradas hasta perfiles en redes sociales que difunden enlaces maliciosos o concursos fraudulentos en línea”, dijo Iskander SanchezRola, director de inteligencia artificial e innovación de Norton.

Robo de datos confidenciales

Según la firma, con la liberación de los boletos y la llegada del Mundial, se pondrán en marcha sitios maliciosos que intentan posicionarse entre los primeros resultados de búsqueda relacionados con el evento, con el objetivo de atraer clics, robar datos confidenciales o convencer a los usuarios para que descarguen cualquier tipo de virus en sus dispositivos.