Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., Por lo menos 800 escritores de varias partes del mundo acudirán a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Los organizadores del encuentro dieron a conocer ayer el programa de la edición 39, que durará nueve días a partir del 29 de noviembre, y entre cuyos actos principales se cuenta la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances para el escritor libanés Amin Maalouf.

Barcelona, ciudad invitada de honor este año, traerá una delegación de 69 autores, entre ellos el cantante y compositor Joan Manuel Serrat; además, se celebrará un “minidía de San Jordi” y se regalarán rosas a los asistentes.

Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), organizadora de la FIL, dijo que desde su fundación, en 1987, la FIL ha sido un pilar cultural y un faro intelectual, gestada bajo la visión del ex rector Raúl Padilla López.

Afirmó que más allá de su papel académico y cultural, la feria editorial se ha consolidado como baluarte en la promoción de los derechos humanos, el respeto a la diversidad y en la construcción de una cultura de paz y solidaridad social.

Trinidad Padilla López, presidente de la FIL, dijo que el año pasado el encuentro recibió a más de 900 mil personas, cifra que prevén superar.

Entre la amplia numeralia que dio destacó que habrá más de 3 mil actividades, que asistirán al menos 800 autores de 34 países, que habrá 635 presentaciones de libros y 32 premios y homenajes. Además, el recinto ferial alojará a 2 mil 800 sellos y asistirán 18 mil profesionales de la industria editorial de más de 60 países, y que se espera una derrama económica de más de 700 millones de pesos.

Entre los escritores que asistirán se mencionó a Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria), Jan Carson (Reino Unido), Samer Abu Hawwash (Líbano), Kev Lambert (Quebec) y Vivek Shraya (Canadá). También, Cristina Rivera Garza (México), Eugenia Ladra (Uruguay), Leonardo Padura (Cuba), Xue Mo (China), María Dueñas (España), Horacio Castellanos Moya (El Salvador).