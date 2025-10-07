Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 4

Un cartel de “Cerrado” se ve afuera del jardín de esculturas de la Galería Nacional de Arte, en el corazón de Washington. La decisión se tomó ayer, al entrar en la segunda semana del cierre gubernamental, parálisis presupuestaria que se produce en Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba los fondos necesarios para seguir con los servicios federales en funcionamiento. La galería y otras instituciones mantuvieron sus actividades durante algunos días, utilizando sus fondos restantes. Sin embargo, estas reservas sólo permitieron a este recinto abrir pocos días, por lo que a principios de este mes, ante la falta de nuevos fondos, la dirección tuvo que suspender todas las actividades públicas. El cierre es una obligación legal que prohíbe a cualquier organismo público gastar fondos sin autorización presupuestaria.