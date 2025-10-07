▲ Captura de pantalla de la presentación de los personajes de la serie chilena en el canal oficial de YouTube del medio público estadunidense NPR

Martes 7 de octubre de 2025

La exitosa serie chilena de títeres 31 Minutos ha sido aclamada por su presentación en el Tiny Desk Concert, reconocido formato musical producido por la National Public Radio (NPR) en Estados Unidos.

“Soy Tulio Triviño, y esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”. Así abrió el títere presentador de noticias, haciendo alusión a las actuales políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.

Con su característico humor y estilo irreverente, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y compañía llevaron al escenario un espectáculo cargado de nostalgia y energía, en el que interpretaron algunos de los temas más emblemáticas del programa que marcó a toda una generación en América Latina.