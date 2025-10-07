Martes 7 de octubre de 2025, p. 4
La exitosa serie chilena de títeres 31 Minutos ha sido aclamada por su presentación en el Tiny Desk Concert, reconocido formato musical producido por la National Public Radio (NPR) en Estados Unidos.
“Soy Tulio Triviño, y esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”. Así abrió el títere presentador de noticias, haciendo alusión a las actuales políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.
Con su característico humor y estilo irreverente, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry y compañía llevaron al escenario un espectáculo cargado de nostalgia y energía, en el que interpretaron algunos de los temas más emblemáticas del programa que marcó a toda una generación en América Latina.
El proyecto, creado en 2003 por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, trascendió las pantallas de televisión para convertirse en un fenómeno cultural que combinó sátira, música y crítica social a través de personajes entrañables que ahora llegaron a la capital estadunidense.
Apenas el primero de mayo, Donald Trump firmó en Washington una orden ejecutiva para recortar el financiamiento federal a los medios públicos: NPR y Public Broadcasting Service, para “sanear” las finanzas públicas del país, ya que los considera “un nido de izquierdistas”.
A 13 horas de su publicación en el canal oficial de YouTube de NPR Music (https://goo.su/JLEZ8), el Tiny Desk de 31 Minutos ya había acumulado más de un millón y medio de vistas.