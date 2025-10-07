Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 4

Texcoco, Méx., Aretes de fibra de nopal, mazapanes de maíz azul y rojo, artesanías de madera y latón, prendas de lana y manta, café y chocolate nativo, así como gran variedad de alimentos de varios estados del país, son parte de los productos que se ofrecen en la 30 Feria Nacional de la Cultura Rural (FNCR), que se lleva a cabo en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), en la cual participan 800 artesanos, e incluye 118 actividades artísticas y 205 comunidades indígenas representadas.

De forma simultánea se realiza la 39 Feria del Libro Chapingo; ambas permanecerán hasta el 12 de octubre.

Desde el fin de semana pasado, miles de asistentes acuden a la feria para visitar los pabellones artesanal, pecuario, gastronómico, de emprendimiento e institucional, así como los dedicados a Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, y a los pueblos originarios totonaco, xi’úi (pame) y tepehua.

En el encuentro comercial se ofrecen sombreros y cestos de paja; artesanías de hoja de maíz; platería de Taxco; huaraches de cuero; muebles de madera tallada; artesanías de bule, de Morelos; máscaras hechas de madera con cola de caballo, de Sinaloa; cuexcomates, de Chal-catzingo, Morelos; helados de tuna y cajetas de Guanajuato; jorongos de Tlaxcala; telares y prendas de Oaxaca; figuras de barro de Texcoco; productos de miel de Yucatán; figuras talladas en piedra, de Puebla; orquídeas de Chapingo; productos de xoconostle, del estado de México; café de Puebla; productos de cacahuate, de Puebla; dátiles de Mexicali, y gran variedad de quesos.

Además, los visitantes acuden a muestras de semillas de maíz criollo, hortalizas en exposición y ganado, como ejemplo de la diversidad productiva del país.