Martes 7 de octubre de 2025, p. 2

La guerra de castas en Yucatán fue un proceso complejo, “una lucha de clases donde incluso entre los mismos rebeldes se dio la diferencia”, sostuvo el historiador y docente Francisco González Gómez, quien publicó un libro sobre el tema en el Fondo de Cultura Económica (FCE).

La guerra de castas de Yucatán, presentado hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, es un texto breve sobre el momento histórico que comenzó en 1847 y se considera que concluyó en 1902, explicó el autor a La Jornada.

González Gómez hizo un relato de lo que expone en el título, los detalles de algunas batallas y la situación de entonces, así como las complejidades del escenario de enfrentamiento entre las ciudades de Mérida y Campeche, la política suprapeninsular (federal e internacional) y la dinámica y conflictos internos de los mayas.

Comentó que tras los choques de Campeche contra Mérida, en los inicios del siglo XIX, los gobiernos de ambas ciudades recurrían a los mayas, los armaron y enseñaron a combatir de manera más moderna, pero cuando los jóvenes de ese pueblo fueron obligados por Antonio López de Santa Anna a pelear la guerra contra Texas, y no regresaron, los caciques mayas enfurecieron.

Los líderes se juntaron en Xinum y planearon levantarse en armas. La conjura fue descubierta casi por casualidad; Manuel Antonio Ay fue ejecutado y otros líderes perseguidos. A Cecilio Chi lo fueron a buscar en Tepich y, al no hallarlo, los soldados asesinaron a los ancianos de la población y abusaron de una niña. Entonces comenzó la guerra.

En tres meses se enroló a caciques, que eran los jefes militares de cada pueblo. “Para diciembre pegaron el salto y cercaron la ciudad de Valladolid, la segunda más importante de Yucatán después de Mérida. En mayo eran entre 60 y 90 mil mayas insurrectos.

“Conforme iban avanzando, la gente se iba sumando, y como todos tenían fusil, porque habían participado en la guerra entre gobernadores de Campeche y Mérida, estuvieron a punto de correr a los yucatecos de Yucatán.”

Francisco González trabajó una década de ingeniero-arquitecto, luego se dejó llevar por su vocación de historiador. “Llegué a la gran conclusión de que es en la historia donde se materializa todo. Es la vida del hombre y de la humanidad. Si uno quiere ser historiador serio tiene que estudiar economía, ciencias políticas, sociología y un poquito de filosofía”.

Milusos de las ciencias sociales

Se convirtió entonces en profesor de historia en el Colegio de Ciencias y Humanidades, por 22 años, y durante tres décadas fue docente en la Universidad Autónoma Metropolitana. “Yo era un milusos de las ciencias sociales. Cuando necesitaban un maestro de historia, yo; para dar ciencia política ahí voy, y para dar principios de economía política, yo también”.