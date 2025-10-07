Ciencias
Ver día anteriorMartes 7 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Ciencias/Cómo funcionan las células Treg en el organismo/
A nterior
 
Cómo funcionan las células Treg en el organismo
 
Periódico La Jornada
Martes 7 de octubre de 2025, p. 7

El funcionamiento de las células reguladoras de la inmunidad fue descubierto en dos etapas por los investigadores galardonados ayer: primero, en los años 1990, por el japonés Shimon Sakaguchi, quien estableció su existencia, y luego, a principios de los 2000, por los estadunidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell, quienes detallaron sus fundamentos genéticos.

Se trata de los linfocitos T, que constituyen una de las dos grandes familias de células inmunitarias junto con los linfocitos B. Mientras los B actúan a través de anticuerpos, los T atacan directamente a los intrusos en nuestro organismo.

Estas células T son generadas por nuestro timo, un pequeño órgano situado en la parte superior del tórax. Durante su creación, se les enseña a no atacar a las células sanas. Pero esta etapa no es suficiente: a pesar de esta primera selección, los linfocitos T se descontrolarían rápidamente si no contaran, entre sus propias filas, con un contingente destinado a controlar la acción de sus semejantes.

Estos linfocitos reguladores “secretan sustancias que calman el sistema inmunitario inhibiendo los linfocitos asesinos”, explica Divi Cornec, inmunólogo del Instituto Nacional de Investigación en Salud y Medicina de Francia.

A nterior
Subir al inicio del texto