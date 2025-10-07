Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 7

Fred Ramsdell, ganador del Premio Nobel de Medicina 2025, junto con Mary Brunkow y Shimon Sakaguchi, por descubrir el papel de las células T reguladoras (Treg), llamadas “guardianes del cuerpo”, que mantienen en equilibrio al sistema inmunitario, es asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, que desarrolla terapia celular y fármacos en torno a la artritis reumatoide y la diabetes tipo 1.

Fred Ramsdell nació en Elmhurst, Estados Unidos, en 1960, y en 1987 obtuvo el doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles. De los tres galardonados con el Nobel 2025, es él único del que no se tienen declaraciones públicas al respecto.

El trabajo que le valió el Nobel fue realizado junto con Brunkow en la empresa Celtech ChiroScience. Después trabajó en ZymoGenetics y posteriormente fundó Sonoma Biotherapeutics en 2019, junto con Jeffrey Bluestone y otros investigadores. La institución tiene sedes en San Francisco y Seattle.