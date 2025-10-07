Eirinet Gómez

Martes 7 de octubre de 2025, p. 7

“Espero que este reconocimiento anime a los inmunólogos a utilizar las células T reguladoras para tratar diversas enfermedades inmunológicas y realizar trasplantes más seguros y eficaces para prevenir el rechazo”, dijo Shimon Sakaguchi, Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025.

Shimon Sakaguchi nació en 1951, obtuvo su título de médico en 1976 y su doctorado en 1983 en la Universidad de Kioto, Japón. La investigación por la que es premiado comenzó en el Instituto de Investigación del Cáncer de Aichi, en Nagoya.

En entrevista para el sitio oficial del Nobel, contó que para él, “la ciencia es el esfuerzo colectivo de la época. Me alegra que hayamos podido contribuir desde el principio a esta tolerancia periférica, a la tolerancia periférica dependiente de las células T reguladoras”.