Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 7

“Sonó mi teléfono y vi un número de Suecia y pensé: ‘Bueno, es sólo spam’, así que desactivé el teléfono y me volví a dormir”, expresó Mary Brunkow, ganadora del Premio Nobel de Medicina 2025, durante una entrevista al comité del Premio.

Brunkow nació en 1961 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Ayer se convirtió en la décimo cuarta mujer que recibe el Nobel de Medicina, de las 115 veces que ha otorgado este premio a lo largo de la historia, según las estadísticas actualizadas su comité.

Desde 1901 que se otorga este reconocimiento, Barbara McClintock es la única mujer que ha recibido un Premio Nobel no compartido.

El trabajo por el que Brunkow fue reconocida lo realizó junto con Fred Ramsdell en la empresa biotecnológica Celtech ChiroScience, en Bothell, Washington.

“Fue un increíble trabajo en equipo el que hicimos. Mi carrera científica ha cambiado bastante desde entonces y, de hecho, ya ni siquiera trabajo en ese campo en particular. Así que es un honor haber participado en esa labor inicial”, comentó.