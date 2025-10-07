Martes 7 de octubre de 2025, p. 37
Con la exigencia de destituir a mandos que carecen de experiencia para desempeñar sus funciones, así como mejorar las condiciones de seguridad durante manifestaciones, policías en activo de distintas agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, jubilados y sus familiares realizaron una manifestación en el Zócalo.
En la protesta, que se realizó ayer a las 13 horas luego de lo ocurrido durante la marcha del 2 de octubre, donde 94 elementos resultaron lesionados y con quemaduras, los agentes se quejaron de la falta de protocolos y garantías para proteger su integridad física en estos eventos, y pidieron cambios estructurales dentro de la corporación que fortalezcan la capacitación y el equipo de protección.
Con consignas como “se ve, se siente, los policías están presentes”, y pancartas en las que se leía “no más amenazas ni abusos contra policías” y “SSC justicia”, los inconformes, algunos con el rostro cubierto, apuntaron que ese día “no vieron a los jefes deltas, omegas, gamas, todos estaban desbalagados”.
Señalaron, además, que los mandos no emiten instrucciones adecuadas para repeler agresiones, y expusieron la falta de carrera policial de los nuevos ingresos. “Ascienden rápido, pero los mandos que crecieron con la estructura no logran avanzar porque no tienen dinero para pagar la plaza”.
Los manifestantes lamentaron ser “carne de cañón” y “piñatas” en las movilizaciones, en las cuales lo mismo les lanzan bombas Molotov, petardos, pintura, gasolina y hasta orines, por lo que pidieron ser respetados en su labor y no ser además “el hazmerreir”.
Durante la protesta, el grupo se trasladó frente a las oficinas de la jefatura de Gobierno capitalino para entregar un pliego petitorio al subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani; sin embargo, al no obtener respuesta, decidieron continuar su movilización hacia el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central.