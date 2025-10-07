Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 37

Con la exigencia de destituir a mandos que carecen de experiencia para desempeñar sus funciones, así como mejorar las condiciones de seguridad durante manifestaciones, policías en activo de distintas agrupaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, jubilados y sus familiares realizaron una manifestación en el Zócalo.

En la protesta, que se realizó ayer a las 13 horas luego de lo ocurrido durante la marcha del 2 de octubre, donde 94 elementos resultaron lesionados y con quemaduras, los agentes se quejaron de la falta de protocolos y garantías para proteger su integridad física en estos eventos, y pidieron cambios estructurales dentro de la corporación que fortalezcan la capacitación y el equipo de protección.

Con consignas como “se ve, se siente, los policías están presentes”, y pancartas en las que se leía “no más amenazas ni abusos contra policías” y “SSC justicia”, los inconformes, algunos con el rostro cubierto, apuntaron que ese día “no vieron a los jefes deltas, omegas, gamas, todos estaban desbalagados”.