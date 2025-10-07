▲ Escombros de concreto permanecían ayer sobre la calle Chontal, esquina con Guay Cura, tras la explosión por acumulación de gas en una vivienda en Iztacalco. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 37

La explosión que ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda ubicada entre las calles Guay Cura y Chontal, en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco, fue provocada por la acumulación de gas en la cocina del tercer piso, confirmaron autoridades de Protección Civil de la alcaldía.

El siniestro dejó 12 viviendas afectadas, principalmente por la onda expansiva que rompió cristales y puertas, sin mayor daño estructural, y afectó al menos dos automóviles. En un recorrido realizado ayer, aún se observaban los escombros de concreto, así como el techo colapsado y una barda en riesgo de caer sobre una casa contigua.

Tras la revisión del inmueble, el personal confirmó que los dos cilindros de 20 kilogramos permanecían intactos y que la explosión se originó por la mezcla de gas acumulado con aire.

“Ya que confirmamos que no había un riesgo mayor después del colapso que se tuvo en el tercer nivel, empezamos a trabajar alrededor con las demás viviendas”, explicó Ángel Francisco Juárez, titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Vecinos relataron que el estruendo fue tan fuerte que “volaron vidrios y todo tembló”; alrededor de 40 vecinos salieron a auxiliar y retirar escombros. José Bárcenas señaló que el sonido fue tan fuerte que quebró los vidrios de las ventanas de su domicilio.