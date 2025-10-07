▲ La construcción de un conjunto de 18 casas por la inmobiliaria Rouz en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez, ocasionó una falla de energía que dañó equipos y electrodomésticos de vecinos. Foto María Luisa Severiano

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 37

Vecinos de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, denunciaron irregularidades de la inmobiliaria Rouz, que desde hace dos años construye un conjunto de 18 casas en un terreno de mil 280 metros cuadrados, ubicado en calle Antonio Maura número 170.

La inconformidad llegó luego de que el 22 de septiembre pasado un apagón afectó varios domicilios, cuando presuntamente personal de la Comisión Federal de Electricidad se colgó de los cables para alimentar la obra sin contar con equipo de protección personal.

“Como de costumbre, empezaron a hacer trabajos de construcción, empezaron a abrir las banquetas y desde la mañana hasta el medio día había muchos altibajos de luz”, relató Miriam Villalobos, vecina afectada por la falla eléctrica que causó daños a electrodomésticos de varias viviendas.

Al día siguiente, cuando la afectada acudió a la delegación Benito Juárez para presentar la denuncia, fue contactado Édgar Javier Martínez Ramírez, encargado de la CFE, quien acudió al sitio y presentó una póliza de seguro por 2 millones y medio de pesos, además de prometer atender los daños, aunque días después no hubo seguimiento.