Martes 7 de octubre de 2025, p. 36

Derek Abraham N, Duro, y su hermano Diego N, presuntos integrantes de la organización delictiva Fuerza Anti-Unión Tepito, fueron detenidos por fuerzas federales y locales en la demarcación territorial Venustiano Carranza.

Derivado del seguimiento a un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la Ciudad de México, que mantiene disputa con La Unión Tepito, agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación, de gabinete y campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con el grupo criminal.

Las detenciones de los hombres de 23 y 21 años, respectivamente, derivaron de las labores de inteligencia y vigilancia que permitieron obtener datos de pruebas que fueron entregados a un juez de control, quien emitió dos órdenes de cateo en domicilios vinculados con una célula dedicada al narcomenudeo y posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, que definirá su situación jurídica.