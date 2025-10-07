Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 36

Nezahualcóyotl, Méx., Un juez determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos por el delito de homicidio calificado, por la decapitación y desmembramiento de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown.

El togado otorgó dos meses para el cierre de la investigación, por lo que los acusados estarán recluidos en el penal de Chalco.

En la audiencia celebrada en los juzgados de Neza, el juez estableció que la fiscalía mexiquense presentó indicios contra los imputados, como el de facilitar el vehículo Mercedes Benz gris que trasladó a los colombianos de Polanco, en la capital del país, al estado de México, donde los encontraron muertos.