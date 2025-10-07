Nayelli Ramírez Bautista

Martes 7 de octubre de 2025, p. 36

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México cumplieron una nueva orden de aprehensión en contra de Norma Angélica N por el delito de asociación delictuosa, relacionado con los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La mujer es señalada de haber proporcionado información acerca de las víctimas, lo que habría facilitado cometer los ilícitos en contra de la secretaria particular y el jefe de asesores de la mandataria capitalina.

Al continuar con las indagatorias, la dependencia realizó esta orden de captura en reclusión, ya que la inculpada se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.