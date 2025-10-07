Martes 7 de octubre de 2025, p. 36
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México cumplieron una nueva orden de aprehensión en contra de Norma Angélica N por el delito de asociación delictuosa, relacionado con los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.
La mujer es señalada de haber proporcionado información acerca de las víctimas, lo que habría facilitado cometer los ilícitos en contra de la secretaria particular y el jefe de asesores de la mandataria capitalina.
Al continuar con las indagatorias, la dependencia realizó esta orden de captura en reclusión, ya que la inculpada se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
La mujer fue vinculada a proceso el 22 de agosto pasado por delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, además de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que esta acusación se declinó al fuero federal.
El ilícito por el que se le acusa en esta ocasión es considerado grave, por lo que no gozará de ningún beneficio de ley, y en caso de ser vinculada a proceso, es posible que el juzgador la mantenga en reclusión.
El 20 de mayo pasado se cometió el ataque con arma de fuego en contra de los dos funcionarios capitalinos en calzada de Tlalpan y calle Napoleón, en la colonia Moderna, y hasta la fecha no se ha logrado detener a los autores materiales e intelectuales.