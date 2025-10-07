Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 35

Por unanimidad, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México designó a Mónica Vietnica Alegre González titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) para el periodo 2025-2029.

Se prevé que en la sesión del jueves el pleno ratifique el nombramiento de la bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se desempeñó como subprocuradora de Protección Ambiental de la PAOT, cargo en el que destaca la investigación de 7 mil 264 denuncias con una tasa de resolución de 83 por ciento.

Se desempeñó como coordinadora de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y asesora de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.

En septiembre pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, remitió al órgano legislativo la propuesta de terna de candidatos para ocupar la titularidad de la PAOT, formada por Alegre González, así como por Benjamín Alejandro Cervantes Pérez y María de Lourdes Pérez Hernández.

Después de las entrevistas que los legisladores de la comisión realizaron a los candidatos, Alegre González obtuvo la mayor calificación con 398 puntos, mientras Cervantes Pérez quedó en segundo sitio, con 366, y Pérez Hernández, con 333.