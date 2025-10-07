▲ El Sistema Cutzamala podría alcanzar 100 por ciento de su capacidad este año al concluir la temporada de precipitaciones, según informó el gobierno capitalino, pues su nivel ya se encuentra a 92 por ciento de su capacidad. En la imagen la presa Valle de Bravo. Foto Cuartoscuro

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 35

El Sistema Cutzamala alcanzó 92 por ciento de su capacidad y podría llegar incluso a 100 por ciento al cierre de la temporada de lluvias, con lo que se va a mejorar el suministro de agua en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, informó el gobierno capitalino.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde hace siete años no se había logrado llegar a esos niveles, pues fue en noviembre de 2018 cuando alcanzó 98.90 por ciento.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que si bien las intensas precipitaciones causaron estragos en algunos puntos de la capital del país, lo bueno de las lluvias es que se logró infiltrar el subsuelo y llenar el Cutzamala, luego de que el año pasado se vivieron momentos críticos.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, adelantó que la Conagua prevé incrementar el caudal del líquido a la ciudad y al estado de México.

Mejoró el abasto

Indicó que independientemente de que se contará con mayor líquido, gracias a la eficiencia en la distribución del agua se ha logrado que alcaldías como Iztapalapa y Milpa Alta haya mejorado el suministro. En Iztapalapa, por ejemplo, el abasto del Cutzamala aumentó de cinco a 13 horas diarias.

“En Milpa Alta tenían problemas de antaño por muchas pérdidas en fugas. Entonces, al momento que intervenimos, midiendo de punto a punto, tramo a tramo, encontramos, por ejemplo, una distribución donde del punto A al punto B salían 100 litros por segundo, y al punto B llegaban 60 litros por segundo”.