unque las referencias que hizo al mal funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el fallo en las escaleras mecánicas o su papel como pacificador del mundo (terminó con siete guerras), acapararon los titulares de los medios de comunicación más importantes, es necesario destacar las afirmaciones que Donald Trump hizo sobre el cambio climático el pasado 23 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU.

En un discurso repleto de afirmaciones totalmente falsas, alejadas de lo que señalan los científicos más prestigiosos de Estados Unidos y el resto del mundo, negó rotundamente que exista el calentamiento global; descalificó a las energías renovables y nuevamente defendió la estrategia de lograr el crecimiento económico con base en la explotación y uso de los hidrocarburos y el carbón.

Ahora Trump no dijo que el cambio climático era un “invento chino”, sino que es “la mayor estafa perpetrada en el mundo”. Y refiriéndose a los países que buscan detener el aumento de las temperaturas por los daños que ocasionan, Trump les advirtió que “Si no se alejan de esta estafa verde, sus países van a fracasar”. Mientras, hay olas de calor superiores a todas las registradas con anterioridad. Incluso en Estados Unidos. Y son más intensos y destructores los huracanes y las inundaciones que ocasionan dicho aumento. Varios países insulares (Malawi y Palaos, por ejemplo) tienen severos problemas, pues al aumentar el nivel del mar éste avanza hacia tierra firme.

En su perorata, cargó contra los informes de los científicos que laboran en coordinación con Naciones Unidas. Destacadamente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), máximo organismo mundial en ciencia climática. Dijo que sus predicciones y las de muchos otros grupos de especialistas están hechas con frecuencia por “razones erróneas, equivocadas”. Y las hicieron “personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y no han dado a esos mismos países ninguna posibilidad de éxito”.

Ya durante su primer mandato criticó a los científicos y organismos que miden el comportamiento climático en su país y el resto del mundo. Ha calificado de innecesarias las políticas que buscan una transición hacia las energías verdes, como la eólica y la solar. A la primera la calificó de “broma patética”, y aseguró que, igual que la solar, “no funcionan, son demasiado caras y débiles”. Recientemente restó apoyos a los programas para avanzar en esos campos.