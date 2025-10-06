C

onsternado, destino los siguientes párrafos a los integrantes del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH); considero que también son aplicables en las facultades y escuelas (en especial la preparatoria) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluidos los posgrados y la escuela de iniciación (secundaria).

En esta ocasión, la muerte se hizo presente en el CCH, ocasionó la tristeza, el dolor, la rabia y el pánico de sus participantes, especialmente de sus jóvenes estudiantes; muchos de ellos han manifestado el miedo que tienen, tan sólo por pensar en volver a su colegio, siendo que ese espacio, así lo dicta el buen sentido, debería ser, además de seguro, el lugar más atractivo para aprender hasta el mínimo detalle, para leer páginas apasionantes, para escribir textos libres que nazcan del alma, para experimentar e investigar con interés, rigor y curiosidad, para discutir y tomar decisiones democráticas en el salón de clase, para cooperar con absoluta responsabilidad y total libertad, para reír, para crecer en todos los sentidos de la palabra y disfrutar de la vida. Qué fuerte suena que a los estudiantes les dé miedo su escuela, prueba fehaciente de que, para ellos, con la vida no se juega. Atender los dictados de la naturaleza humana, y proceder con buen sentido, servirá, sin duda, para restablecer pronto el disfrute de la vida universitaria.

La tragedia del CCH evidencia el grado extremo de descomposición de la docencia en la UNAM, ocasionado por la desatención y abandono en que se encuentra el estudiantado, como manifestación de algo más amplio: el desconocimiento, descuido, y hasta desprecio, que se tiene socialmente por la educación, como si ésta no fuera importante. Lo anterior no es algo intencionado ni privativo de la UNAM, la pobreza educativa se corresponde con el escolasticismo, denunciado hasta el cansancio por Célestin Freinet. Y el escolasticismo o escolástica, como se le prefiera llamar, no es otra cosa que el nombre, colocado por el autor, en referencia a la enfermedad de una escuela agonizante.

No está de más recordar las principales características del escolasticismo universitario: desconfianza hacia los estudiantes, profesores y trabajadores (reglamentos, prohibiciones, sometimiento, sanciones, tribunal), rigidez del trabajo escolar, rutinario (tareas, planes de estudio, control de lecturas kilométricas), obligatoriedad de todo, egoísmo y competición inhumanas (desigualdad, individualismo, selección, rechazo, elitismo, exámenes, calificaciones que en realidad son cuantificaciones, acumulación de créditos, promedios, reprobaciones, certificados, títulos, “puntajes perfectos”, estímulos), control de todo (ahora digital), autoritarismo, ausencia de democracia, pedagogía de las espaldas, mercantilismo, pedagogía de la inexpresión y el silencio, violencia de género, distanciamiento de los directivos frente a los universitarios, profesores de asignatura mal retribuidos, inestables en su trabajo; y todo lo anterior decidido a nombre de la autonomía universitaria, con apoyo en el manejo discrecional de los centavos, etcétera. Mucho por revisar, mucho tiempo y esfuerzo habrá de invertirse. Nadie se agobie, habrá que proceder con buen sentido, “sin prisa pero sin pausa”. Universitarios, despertemos de una buena vez, tengamos presente el siguiente consejo de Freinet: “Y estaremos todos juntos, para ayudarnos cuando la subida sea demasiado dura, porque queda tanto por hacer…” ( Consejos a los maestros jóvenes, p. 18).