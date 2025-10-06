I

nvitado por juristas de Nuevo León y amigos militantes de Morena, estuve en el Tecnológico de Monterrey el fin de la semana pasada, para hablar de la reforma judicial, que como todos sabemos fue un proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un par de semanas antes de que terminara su sexenio.

La reforma fue una sacudida política, su implementación estuvo a cargo del Constituyente Permanente y bajo la mirada atenta y juiciosa de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum; consistió en que el Constituyente determinó que, a partir de ahora, quienes administren justicia: ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces, deberán llegar a sus cargos mediante el voto popular, directo y secreto. Comparto también que, además de esa exposición en el Tec, que fue la que motivo mi viaje, fui invitado a otra, más política que académica, pero con el mismo objetivo, explicar las razones y posibles efectos de la reforma al Poder Judicial. Quienes me invitaron constituyen un grupo con el que he participado en política desde hace ya cerca de 20 años.

Desde 2007, por impulso e invitación de AMLO se formaron en todo el país grupos de ciudadanos de oposición al viejo régimen bajo el nombre de “Gobierno Legítimo” y a mí me tocó el trabajo de buscar y reunir ciudadanos de ese estado norteño y principalmente de su capital, pero también en otros municipios del noreste mexicano; no puedo dejar de mencionar Montemorelos, Cerralvo, Guadalupe, China y mejor le paro, porque llenaría el espacio de mi colaboración con nombres de lugares inolvidables.

De lo que dejo constancia, es de la reunión en una casa de Guadalupe, propiedad del ciudadano Aurelio Arenas, que conocemos como La Casa Histórica, porque a ella asistió en varias ocasiones el dirigente nacional López Obrador; en ellas se develó una placa conmemorativa y fue ahí que se constituyó el Comité Estatal de Morena; de ella salíamos para recorrer la entidad, cada vez que se hacía necesario y que se iban afiliando militantes al “Gobierno Legítimo”. En las reuniones hay amistad y compromiso con la Cuarta Transformación, pero también convicción democrática y amor a México. La base teórica del grupo es que el pueblo es soberano y, por tanto, el que gobierna, por medio del voto popular y directo y por supuesto, voto informado y bajo el lema mil veces repetido de que “sólo el pueblo salva al pueblo”.

Nada más congruente con los dos conceptos que dan origen a la palabra demos, pueblo, y cratos, gobierno; esto es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero en esta ocasión, de la que fui testigo y partícipe, hubo algo más que alegría, mucho respeto, convivencia fraterna y en esa ocasión animada por un grupo de baile regional que lleva precisamente ese nombre: Alegría.