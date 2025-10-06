▲ Las operaciones en la terminal aérea capitalina se han reducido en los últimos años, señala el IMT. Foto Alfredo Domínguez

César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 20

Se calcula que en 2030 los aeropuertos mexicanos atenderán hasta 339.86 millones de pasajeros, por lo que antes deben llevar a cabo adecuaciones, de manera eficente y con calidad, para esta nueva y significativa afluencia, considera el Instituto Mexicano del Transporte (IMT).

“Si no se presentan factores fuera de control que afecten la actividad aérea, en los próximos años se espera un auge importante, impulsado por el turismo nacional e internacional, el comercio exterior y doméstico, los tratados de libre comercio, principalmente el T-MEC y, recientemente, el nearshoring.”

En el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), señala que aún es el de mayor movimiento de pasajeros en el país, y para ofrecer más espacios sería recomendable trasladar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) todos o la mayoría de los hangares oficiales importantes, entre ellos, los de la secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y el de la Fiscalía General de la República.

Afirma que el 31 de octubre de 2022 la capacidad del aeropuerto capitalino bajó de 61 a 52 operaciones por hora en horarios saturados; el 8 de enero de 2024 disminuyó todavía más, de 52 a 43 despegues y aterrizajes por hora. “Esto ha significado una reducción total de 29.5 por ciento en su capacidad operativa en pistas”.

Para el IMT, dado que las estadísticas muestran que el AICM también continúa siendo la principal infraestructura aérea, apuntó que es crucial que recupere gradualmente su capacidad hasta alcanzar la más alta que ha tenido –61 operaciones por hora– en lugar de la actual, 43.