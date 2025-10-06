De la Redacción

Lunes 6 de octubre de 2025

Néstor N, presunto jefe de plaza de un grupo ligado a secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo en Malinalco, Zumpahuacán, Ocuilan y Joquicingo, estado de Méxco, fue detenido ayer, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su captura ocurrió en Malinalco durante un operativo de la Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y autoridades estatales. El sujeto de 37 años intentó huir al ver a los uniformados en un punto de revisión; fue capturado y se le decomisaron un arma corta, 70 bolsas con crystal y 12 con mariguana.