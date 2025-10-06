Ángeles Cruz Martínez

El sector público de salud empezó a comprar en 2017 el único producto autorizado en el país para evitar la hemorragia obstétrica, principal causa de muerte materna y de 400 viales de la proteína que ayuda a la coagulación y evitar sangrados (concentrado de fibrinógeno humano). Ahora adquiere 10 mil al año, aunque a causa de trámites e insuficiente capacidad de revisión y vigilancia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hay riesgo de caer en incumplimiento de contrato, afirmó Jaime Castillo, director comercial del fabricante LFB, grupo biofarmacéutico francés.

Explicó que luego del trámite en la aduana para el ingreso del insumo a México, la autorización de su venta tarda de 8 a 16 semanas. Mientras, la empresa puede caer en retrasos con sus pedidos a los hospitales, a lo que se suman errores administrativos en los nosocomios que terminan en multas injustificadas, dijo.